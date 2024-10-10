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Рябков: новая встреча стран «ядерной пятерки» состоится в Нью-Йорке

Рябков: новая встреча стран «ядерной пятерки» состоится в Нью-Йорке

В ближайшее время в Нью-Йорке состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

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ТР
Татьяна Рябинова
Почему опять в Америке, другого места нет
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