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Мировое обозрение

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Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Ташкент и Баку переходят от деклараций к конкретной инженерной работе на Каспии. На третьем заседании высшего межгоссовета президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать отдельный двусторонний коридор с единым оператором, который возьмет на себя оформление грузов по принципу «одного окна» и устранит бюрократические задержки в портах.

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