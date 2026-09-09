Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Ташкент и Баку переходят от деклараций к конкретной инженерной работе на Каспии. На третьем заседании высшего межгоссовета президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать отдельный двусторонний коридор с единым оператором, который возьмет на себя оформление грузов по принципу «одного окна» и устранит бюрократические задержки в портах.