ХАМАС планирует напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и Ираном

Изначально ХАМАС планировал атаку на Израиль, которую называл «большим проектом», осенью 2022 года, но отложил планы, пытаясь заручиться поддержкой Ирана и «Хезболлы», пишет NYTЧлены ХАМАС на секретных встречах, во время которых они планировали нападение на Израиль 7 октября 2023 года, также обсуждали возможность убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к этой атаке, передает The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.