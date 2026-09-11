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SHOT: организаторы Zion Festival 2026 убрали сняли запрет на вход для россиян

SHOT: организаторы Zion Festival 2026 убрали сняли запрет на вход для россиян

Организаторы музыкального фестиваля Zion Festival 2026 в Тбилиси убрали сноску о запрете покупки билетов для граждан России.

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