За декабрь Трамп озвучил прямые претензии будущей администрации США на:1. Канаду.2. Гренландию.3. Панамский Канал.
Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал
Комментарии
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Людмила Петрухина
Хотеть - то он хочет, да кто ж ему даст...хотеть не вредно!
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13 час.
лл
лина любимцева
США больны БЕШЕНСТВОМ БАШКИ!!
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10 час.
ВЖ
Валерий Жидков
До инногурации ещё три недели. Пусть проживëт их. А то ведь может и несчастный случай произойти.
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10 час.
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