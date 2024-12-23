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Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал

Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал

За декабрь Трамп озвучил прямые претензии будущей администрации США на:1. Канаду.2. Гренландию.3. Панамский Канал.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Хотеть - то он хочет, да кто ж ему даст...хотеть не вредно!
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13 час.
лл
лина любимцева
США больны БЕШЕНСТВОМ БАШКИ!!
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10 час.
ВЖ
Валерий Жидков
До инногурации ещё три недели. Пусть проживëт их. А то ведь может и несчастный случай произойти.
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10 час.

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