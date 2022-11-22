Защитников Донбасса с 2014 года предложили признать ветеранами боевых действий

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР, участвующих в защите Донбасса с 2014 года.