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Защитников Донбасса с 2014 года предложили признать ветеранами боевых действий

Защитников Донбасса с 2014 года предложили признать ветеранами боевых действий

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР, участвующих в защите Донбасса с 2014 года.

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