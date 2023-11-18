Останется ли строительство жилой недвижимости драйвером российской экономики?

Уже в следующем году жилищное строительство перестанет быть драйвером развития российской экономики. Об этом заявила профессор МГУ Наталья Зубаревич на международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», который проходит в Екатеринбурге.
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