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Эксперимент нейробиолога по изучению внетелесного опыта не выявил статистически значимых результатов

Эксперимент нейробиолога по изучению внетелесного опыта не выявил статистически значимых результатов

Некоторые люди утверждают, что способны выходить из тела и воспринимать объекты за пределами физического пространства.

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