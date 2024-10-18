Ядерная дилемма Казахстана: без России никак, но очень хочется

Референдум в Казахстане одобрил строительство атомной электростанции, но это не стало концом истории для республики, а, наоборот, поскольку на этот проект претендовали мировые лидеры, среди которых Россия.
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