Apple вот-вот обгонит MediaTek. Qualcomm лидируют с большим отрывом, поставки HiSilicon упали почти до нуля

Компания Strategy Analytics опубликовала отчет, в котором говорится, что выручка мирового рынка однокристальных систем для мобильных устройств в первом квартале 2022 года увеличилась 35% в годовом исчислении и достигла 8,9 млрд долларов.
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