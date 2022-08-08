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Apple вот-вот обгонит MediaTek. Qualcomm лидируют с большим отрывом, поставки HiSilicon упали почти до нуля

Apple вот-вот обгонит MediaTek. Qualcomm лидируют с большим отрывом, поставки HiSilicon упали почти до нуля

Компания Strategy Analytics опубликовала отчет, в котором говорится, что выручка мирового рынка однокристальных систем для мобильных устройств в первом квартале 2022 года увеличилась 35% в годовом исчислении и достигла 8,9 млрд долларов.

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