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Калужские новости

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Стало известно об отмене рейсов из Калуги в Казань и Екатеринбург

Стало известно об отмене рейсов из Калуги в Казань и Екатеринбург

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» сообщила о корректировке расписания рейсов на 19 октября. Рейсы по маршрутам Казань–Калуга–Екатеринбург и Екатеринбург–Калуга–Казань отмененыАвиакомпания «ЮВТ АЭРО» сообщила о корректировке расписания рейсов на 19 октября.

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