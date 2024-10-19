Стало известно об отмене рейсов из Калуги в Казань и Екатеринбург

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» сообщила о корректировке расписания рейсов на 19 октября. Рейсы по маршрутам Казань–Калуга–Екатеринбург и Екатеринбург–Калуга–Казань отмененыАвиакомпания «ЮВТ АЭРО» сообщила о корректировке расписания рейсов на 19 октября.