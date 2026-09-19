Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков выступят с произвольными программами

20 сентября спортивные пары покажут произвольные танцы на контрольных прокатах сборной России. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию Москва Пары Произвольная программа Начало – 16:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
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