Что происходит в отношениях с Турцией.

Публичное Фото со встречи ВВП и Эрдогана в Сочи. Обратите внимание на злобный оскал турка. Не берусь утверждать, но думаю что и ВВП и турок уже знали о том, что во главе МО Украины будет поставлен воспитанник Гюлленовской школы.