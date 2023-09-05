Что происходит в отношениях с Турцией.

Публичное Фото со встречи ВВП и Эрдогана в Сочи. Обратите внимание на злобный оскал турка. Не берусь утверждать, но думаю что и ВВП и турок уже знали о том, что во главе МО Украины будет поставлен воспитанник Гюлленовской школы.
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