The Guardian: Трамп разрушил санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрушил план политиков из европейских государств по введению новых ограничительных мер в отношении РФ после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет The Guardian.
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