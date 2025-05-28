Эти привычки водителей убивают машину

Износ машины ускоряют несвоевременное обслуживание, игнорирование сигналов о неисправностях, ошибки при пользовании автоматической трансмиссии и другие вредные водительские привычки, рассказал автоэксперт Иван Ананьев.
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