Жириновский снова поможет ЛДПР на выборах

Документальный сериал о Жириновском могут показать летом следующего года. «Согласно проекту плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского в июне 2026 года может состояться премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности основателя партии на телеканале «Россия 1», — сообщили в пресс-службе ЛДПР.