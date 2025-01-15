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Жириновский снова поможет ЛДПР на выборах

Документальный сериал о Жириновском могут показать летом следующего года. «Согласно проекту плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского в июне 2026 года может состояться премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности основателя партии на телеканале «Россия 1», — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

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