Десятки домов в Калуге останутся без горячей воды

Отключение продлится от 11 до 13 дней в зависимости от адреса. Горячую воду отключат более чем в 100 домах на улицах Кубяка, Малоярославецкая, Николо-Козинская, Фридриха Энгельса и другихВ связи с подготовкой к новому отопительному сезону в Калуге будет производиться временное отключение горячей воды.