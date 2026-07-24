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Калужские новости

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Десятки домов в Калуге останутся без горячей воды

Десятки домов в Калуге останутся без горячей воды

Отключение продлится от 11 до 13 дней в зависимости от адреса. Горячую воду отключат более чем в 100 домах на улицах Кубяка, Малоярославецкая, Николо-Козинская, Фридриха Энгельса и другихВ связи с подготовкой к новому отопительному сезону в Калуге будет производиться временное отключение горячей воды.

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