На фоне массовой нехватки врачей медики бегут из больниц

В Уральском федеральном округе продолжаются массовые увольнения медицинских работников. Тем временем власти зафиксировали острую нехватку врачей и персонала в больницах и клиниках "СП" уже сообщало об увольнении 100 медперсонала Первой Уральской больницы.
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