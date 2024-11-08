На фоне массовой нехватки врачей медики бегут из больниц

﻿﻿В Уральском федеральном округе продолжаются массовые увольнения медицинских работников. Тем временем власти зафиксировали острую нехватку врачей и персонала в больницах и клиниках "СП" уже сообщало об увольнении 100 медперсонала Первой Уральской больницы.