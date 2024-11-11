ВОЛГОГРАД, 11 ноября, ФедералПресс. В Волгограде рекордно подорожали овощи. Рост составляет до 12 %.«Цены на помидоры подскочил за неделю на 12,08 %, килограмм стоит 135,16 рублей», – сообщают региональные СМИ.
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