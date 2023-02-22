Житель Саранска пытался перебросить в колонию 20 мобильников

Бдительные сотрудники УФСИН России по Мордовии пресекли противоправные действия жителя Саранска. Как пояснили в ведомстве, мужчина, проживающий в Саранске, был пойман с поличным в тот момент, когда предпринял попытку перебросить через стену на территорию исправительной колонии №7 запрещенные предметы, сообщают «Известия Мордовии».
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