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Житель Саранска пытался перебросить в колонию 20 мобильников

Житель Саранска пытался перебросить в колонию 20 мобильников

Бдительные сотрудники УФСИН России по Мордовии пресекли противоправные действия жителя Саранска. Как пояснили в ведомстве, мужчина, проживающий в Саранске, был пойман с поличным в тот момент, когда предпринял попытку перебросить через стену на территорию исправительной колонии №7 запрещенные предметы, сообщают «Известия Мордовии».

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