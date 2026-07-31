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Газета.ру

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Аналитик Коновалов: удар по заводу США на Украине сократит удары БПЛА по РФ 

Аналитик Коновалов: удар по заводу США на Украине сократит удары БПЛА по РФ 

Удар ВС России по американскому оборонному заводу Terminal Autonomy в Киеве, который производил беспилотники для ВСУ, подорвет способность украинских боевиков наносить террористические удары вглубь России.

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