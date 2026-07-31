Удар ВС России по американскому оборонному заводу Terminal Autonomy в Киеве, который производил беспилотники для ВСУ, подорвет способность украинских боевиков наносить террористические удары вглубь России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии