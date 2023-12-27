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Комфортная инфраструктура в рамках программы реновации создается в Десеновском

Комфортная инфраструктура в рамках программы реновации создается в Десеновском

Программа реновации реализуется в поселении Десеновское Новой Москвы с 2022 года. Помимо возведения новостроек для переселения жителей, в поселении также создается комфортная инфраструктура для участников программы.

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