Комфортная инфраструктура в рамках программы реновации создается в Десеновском

Программа реновации реализуется в поселении Десеновское Новой Москвы с 2022 года. Помимо возведения новостроек для переселения жителей, в поселении также создается комфортная инфраструктура для участников программы.
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