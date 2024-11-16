Неспособность солдат говорить на украинском языке приводит к серьезным поражениям на передовой. Это становится причиной пленения и уничтожения позиций ВСУ, сообщил украинский офицер ВСУ Андрей Кривущенко.
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