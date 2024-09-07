Вирусолог Щелканов заявил о снижении патогенности коронавируса

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Михаил Щелканов заявил, что коронавирус постепенно снижает свою способность вызывать болезнь организма человека (патогенность).
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