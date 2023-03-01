Главный редактор “Дождя” Тихон Дзядко в интервью Би-би-си: режим Путина фашистский и хуже быть не может

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях. Главный редактор телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов в России) Тихон Дзядко (в России объявлен "иноагентом" также в качестве физического лица) ответил на жесткие вопросы ведущего программы Би-би-си HardTalk Стивена Сакура, в том числе о том, как оппозиционные СМИ могут занимать позицию принципиального неприятия российской агрессии против Украины и при этом надеяться переубедить колеблющуюся часть российского общества.