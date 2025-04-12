Минобороны: войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над Россией

Несколько тысяч специалистов противовоздушной обороны (ПВО) ежедневно заступают на боевое дежурство для защиты приграничных районов и важнейших объектов на территории России, отметило 13 апреля Минобороны РФ в поздравлении военнослужащих с профессиональным праздником.