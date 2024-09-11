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Русский Днепропетровск

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Операция деконструкция. Запад проводит на Украине политический эксперимент?

Виктор Бирюков 10 сентября 2024 г., 3:35   Вторжение украинских войск в Курскую область было воспринято многими экспертами и блогерами как самоубийственный шаг со стороны Украины и бесперспективной тратой сил и средств.

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