Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин рассказал о чуде с нью-йоркской иконой великой княгини Елизаветы в Ново-Огарево

Путин рассказал о чуде с нью-йоркской иконой великой княгини Елизаветы в Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин после ночной Рождественской литургии в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево рассказал о чудесном обретении иконы преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны с частицей ее мощей.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Да он не врет.
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