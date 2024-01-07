Путин рассказал о чуде с нью-йоркской иконой великой княгини Елизаветы в Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин после ночной Рождественской литургии в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево рассказал о чудесном обретении иконы преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны с частицей ее мощей.
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