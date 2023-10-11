ФРГ готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.
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