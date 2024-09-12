Что такое «тапать капибару», и можно ли на этой игре заработать

Разбираемся, что такое игра-кликер Capybara фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ марте 2024 года в Сети завирусилась игра с хомяком, главным правилом которой была необходимость много кликать на главного персонажа.
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