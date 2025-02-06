Поморье получит 48 миллионов рублей на капремонт спортобъектов

Средства регион получит из федерального бюджета. Всего обновление инфраструктуры будет направлено 63 миллиона рублейКак сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Цыбульский, в рамках программы обновят три спортивных сооружения: центр развития спорта «Норд Арена», крытый ледовый манеж на стадионе «Труд» в Архангельске и здание спортшколы в Новодвинске.