Поморье получит 48 миллионов рублей на капремонт спортобъектов

Средства регион получит из федерального бюджета. Всего обновление инфраструктуры будет направлено 63 миллиона рублейКак сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Цыбульский, в рамках программы обновят три спортивных сооружения: центр развития спорта «Норд Арена», крытый ледовый манеж на стадионе «Труд» в Архангельске и здание спортшколы в Новодвинске.
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