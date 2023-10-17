Шойгу провёл совещание по наращиванию производства артиллерии и РСЗО

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание, в ходе которого обсуждались перспективы развития и увеличение производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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