Терминалы ГК «Дело» в 2023 году обработали рекордные объемы контейнеров и зерна

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК (оба входят в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело») в Новороссийске по итогам 2023 года установили абсолютные рекорды объёмов перевалки.
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