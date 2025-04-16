Путин поручил «максимально разбюрократить» строительную отрасль

На заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости упрощения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для развития строительной отрасли.
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