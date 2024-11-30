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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольская учительница стала лауреатом финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Учитель информатики и заместитель директора по воспитательной работе севастопольской школы № 60 Ольга Иванилова стала лауреатом финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель здоровья России - 2024».

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