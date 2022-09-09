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Бастрыкин оценил стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

Бастрыкин оценил стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

На оперативном совещании в Новой Каховке председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка по итогам проведенных экспертиз может составить более 180 млрд рублей.

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