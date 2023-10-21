Adobe представила платье, которое может менять цвет и узор

На платье закреплены сотни светоотражающих модулей с рассеивателями света.Adobe представила инновационный проект Project Primrose, который представляет собой платье, способное менять свой цвет и узор в режиме онлайн.
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