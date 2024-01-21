Масштабные учения Steadfast Defender-2024, проводимые Североатлантическим альянсом (НАТО), повышают риски инцидентов в военной сфере, однако не способны запугать Россию, имеющую все необходимое для защиты своей безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии