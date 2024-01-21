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Замглавы МИД Грушко: Учения Steadfast Defender повышают риски инцидентов

Замглавы МИД Грушко: Учения Steadfast Defender повышают риски инцидентов

Масштабные учения Steadfast Defender-2024, проводимые Североатлантическим альянсом (НАТО), повышают риски инцидентов в военной сфере, однако не способны запугать Россию, имеющую все необходимое для защиты своей безопасности.

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