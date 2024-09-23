Будни мужчин. Все что нам интересно

Вражеские источники указывают на непростую ситуацию для Киева на Угледарском направлении. Командование отказалось ратировать личный состав 72-й бригады ВСУ, и в бой ввели формирования теробороны, которые не смогли сдержать напор российских войск.