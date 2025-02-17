В столице Украины экстренные отключения света: российские «Герани» поразили цели в Киевской области Российские военные сегодня ночью осуществили очередную воздушную атаку по объектам киевского режима в глубоком тылу на территории Украины.
Комментарии
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А
Александр
Освещение можно и включить, а взорванную киевскую дамбу..? Желаю русскому Киеву очнуться от зомбирования вонючего клопа Зе и определиться с кем жители бывшей украины: с укрорейхом или самостоятельная, успешная Новороссия.
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