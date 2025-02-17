В столице Украины экстренные отключения света: российские «Герани» поразили цели

А

Александр

Освещение можно и включить, а взорванную киевскую дамбу..? Желаю русскому Киеву очнуться от зомбирования вонючего клопа Зе и определиться с кем жители бывшей украины: с укрорейхом или самостоятельная, успешная Новороссия.