Уникальный курс для мам стартует в Астрахани в мае

19 мая для астраханских мам и бабушек стартует бесплатный певческий курс «Песни с молоком». У 10 астраханок есть уникальная возможность научиться: - петь колыбельные песни, - развивать слово и моторику малышей через пальчиковые игры, - с помощью потешки делать гимнастику, расчесывание и умывание без слез, - понимать и интерпретировать народные сказки, - мастерить традиционные игрушки и многое другое для развития малыша.