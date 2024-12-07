ТОП 100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024: Васпурак Погосян - 85

«Калужские Новости» продолжают спецпроект «100 самых влиятельных людей Калужской области-2024». До Нового года ежедневно мы публикуем список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают довольно серьезное влияние на жизнь в Калужском регионе.
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