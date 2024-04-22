Стартовало голосование за лучшие частные клиники Петербурга. Сделайте свой выбор

Голосование продлится почти два месяца: с 22 апреля по 16 июня 2024 года. Все это время на сайте премии «Доктор Питер — частная медицина» можно будет отдать свой голос за одну клинику в каждой из номинаций.
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