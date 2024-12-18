Приколисты
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Приколисты

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  • Оксана Телегина Давиденко (Давиденко)
    Хорошо бы теперь почитать продолжение темы про школу!Один день из жизн...
  • владимир васильев
    всё дело в поварёшке. которую ты "метнула в стену". пользоваться поварёшкой при попытке испечь блины - большая ошибка...Я пекла блины...
  • Элеонора Коган
    А злыдня Ольга Максимовна поучила по заслугам и вылетела из старших. Недаром её на работе не любили.Добро напоказ

Колодец

Колодец

Было почти девять вечера. В кабинете негромко играла музыка. По разным углам стояли маленькие компании людей по два-три человека и вели беседы кто о чём.

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