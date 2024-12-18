Было почти девять вечера. В кабинете негромко играла музыка. По разным углам стояли маленькие компании людей по два-три человека и вели беседы кто о чём.
Колодец
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Было почти девять вечера. В кабинете негромко играла музыка. По разным углам стояли маленькие компании людей по два-три человека и вели беседы кто о чём.
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