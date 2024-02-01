«Газпром» в четвёртый раз за месяц установил новый рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» в четвёртый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. «Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении.
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