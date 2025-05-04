В Северной Осетии полицейские организовали для жителей районного центра акцию «Георгиевская лента»

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники отделения по работе с личным составом, ОГИБДД и ОППСП совместно с отрядом юных инспекторов «Веселый перекресток» школы № 2 г.
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