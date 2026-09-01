Путин призвал ШОС-банк обрести независимость от экономического давления

Президент России Владимир Путин на заседании ШОС подчеркнул важность независимости Банка развития от внешних финансовых систем для предотвращения использования экономики как оружия.
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