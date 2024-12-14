Власти Сирии заговорили о необходимости сменить «революционный» менталитет

Новым властям в Дамаске необходимо перейти от «революционного» менталитета к государственному, заявил глава захватившей власть в Сирии группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмед Аль-Шара (известный как Абу Мухаммед Аль-Джулани) 14 декабря в эфире телеканала Syria TV.