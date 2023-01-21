Владимир Рогов: армия России продвинулась в Запорожской области на 7 километров за сутки

Российская армия за сутки продвинулась на семь километров в глубину в Запорожье. Информацию об этом передает издание «Свободная Пресса» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.