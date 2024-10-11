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Девушка Павла Дурова опубликовала фото с ним в Телеграмм и спровоцировала слухи о свадьбе

Девушка Павла Дурова опубликовала фото с ним в Телеграмм и спровоцировала слухи о свадьбе

Пара вместе отметила день рождения предпринимателя фото: Соцсети Юлии ВавиловойНакануне российский предприниматель Павел Дуров, который находится под пропиской о невыезде из Франции, отметил свое 40-летие.

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